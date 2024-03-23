Я нашел ошибку
Главные новости:
Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93
Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93
С 1 апреля расширится список одежды, подлежащей обязательной маркировке
С 1 апреля расширится список одежды, подлежащей обязательной маркировке
В Самарской области приспустили государственные флаги - в знак скорби по погибшим из-за теракта в Подмосковье.
В Самарской области приспустили государственные флаги в знак скорби по погибшим из-за теракта в Подмосковье.
Житель Самарской области задержан за кражу 42 пачек сливочного масла
Житель Самарской области задержан за кражу 42 пачек сливочного масла
В Самарской области начали поиски диверсантов после атаки на НПЗ
В Самарской области начали поиски диверсантов после атаки на НПЗ
Самарцев просят обратить внимание на памятку о действиях в случае обнаружения БПЛА в небе или на земле
Самарцев просят обратить внимание на памятку о действиях в случае обнаружения БПЛА в небе или на земле
Перенос лекции Кирилла Горячка в Самаре
Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь
Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.61
0.66
EUR 100.22
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области приспустили государственные флаги в знак скорби по погибшим из-за теракта в Подмосковье.

23 марта 2024 12:38
100
В Самарской области приспустили государственные флаги - в знак скорби по погибшим из-за теракта в Подмосковье.

В Самарской области сегодня, 23 марта приспустили государственные флаги - в знак скорби по погибшим из-за теракта в Подмосковье.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением «Пикника» 22 марта. По меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

После атаки на «Крокус Сити Холл» Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст.205 УК). По последним данным, погибли более 60 человек, в том числе трое детей, пострадали более 140. В больницах Москвы и области, по последним данным МЧС, находятся 107 человек. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из-за трагедии в Москве фестиваль
23 марта 2024  10:49
Из-за трагедии в Москве фестиваль "Друг Человека" 23 и 24 марта в Самаре не состоится
135
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание
23 марта 2024  10:10
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание
159
Уверен, земляки поддержат это решение.
22 марта 2024  23:59
Дмитрий Азаров отменил все увеселительные мероприятия в регионе в предстоящие выходные дни
601
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
433
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
419
Весь список