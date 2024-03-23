В Самарской области приспустили государственные флаги в знак скорби по погибшим из-за теракта в Подмосковье.

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В Самарской области сегодня, 23 марта приспустили государственные флаги - в знак скорби по погибшим из-за теракта в Подмосковье.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением «Пикника» 22 марта. По меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

После атаки на «Крокус Сити Холл» Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст.205 УК). По последним данным, погибли более 60 человек, в том числе трое детей, пострадали более 140. В больницах Москвы и области, по последним данным МЧС, находятся 107 человек.