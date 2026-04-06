В Самарской области пресечена противоправная деятельность выходца из Центрально-Азиатского региона

УФСБ России по Самарской области в ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность выходца из Центрально-Азиатского региона, причастного к финансированию международной террористической организации (далее - МТО).

Установлено, что подозреваемый, разделяя радикальную идеологию вышеупомянутой МТО, посредством интернет-мессенджера «Telegram» установил контакт с её функционером, в ходе которого получил необходимые реквизиты для осуществления транзакций и впоследствии неоднократно осуществлял переводы денежных средств в целях обеспечения деятельности терструктуры.

Указанное лицо задержано, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности в форме финансирования».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.