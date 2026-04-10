В Самарской области пресечена деятельность двух лиц, причастных к организации канала незаконной миграции

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух лиц, причастных к мошенничеству, должностным преступлениям и организации канала незаконной миграции на объектах транспортной инфраструктуры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г. Самары, действуя по предварительному сговору с сотрудником одного из подразделений ППС СЛУ МВД России на транспорте (в настоящий момент уволен

со службы), с целью личного обогащения организовали беспрепятственный транзит иностранных граждан по территории железнодорожного вокзала г. Самары

без проведения проверки документов.

В результате противоправных действий указанных лиц к иностранцам, ранее нарушившим требования миграционного законодательства, не применялись меры административно-правового регулирования, что позволяло им свободно убыть за рубеж и в последующем беспрепятственно возвратиться на территорию России.

6 апреля 2026 года Железнодорожным районным судом г. Самары фигурантам уголовного дела вынесен приговор.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по п. «а», «в»,

ч. 2 ст. 322.1 УК РФ с назначением наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей и по п. «а», «в», ч. 2 ст. 322.1, ч.1 ст. 291.2,

п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. В настоящее время судом рассматриваются материалы уголовного дела в отношении других участников указанной противоправной деятельности.