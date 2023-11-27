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В Самарской области помогли пассажирам междугороднего автобуса замерзающим на дороге

27 ноября 2023 16:59
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У водителя пассажирского автобуса замёрзла солярка в топливном баке.

Госавтоинспекция выражает искреннюю благодарность неравнодушным водителям, которые откликнулись и помогли спасти замерзающих гостей региона.

Поздно вечером сотрудники Госавтоинспекции Волжского района получили информацию о том, что примерно на 43 километре трассы Самара - Оренбур на обочине стоит пассажирский автобус, его водитель и пассажиры просят о помощи.

Приехав на место, сотрудники полиции узнали , что у водителя пассажирского автобуса замёрзла солярка в топливном баке.

В транспорте находились 15 взрослых, по большей части, пожилые люди. Не доехав до точки прибытия, автобус остановился на обочине дороги. Простояв около часа в ожидании помощи, пассажиры начали замерзать.

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района отправили пассажиров попутным транспортом в ближайшее придорожное кафе, после чего помогли водителю добраться до автозаправочной станции, чтобы приобрести зимнее дизельное топливо для автобуса и завести его.

Спустя три часа водитель автобуса забрал пассажиров из теплого кафе, после чего они смогли продолжить свой путь.

В настоящий момент все пассажиры добрались до места назначения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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