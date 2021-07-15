В Самарской области полицейские вынесли мужчину из сильно задымленного дома

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Сотрудники полиции передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи и продолжили несение службы.

В конце июня в дежурную часть межмуниципального отдела полиции поступило сообщение от жительницы села Среднее Аверкино Похвистневского района о том, что во время семейного конфликта муж пригрозил поджечь дом.

По адресу, указанному женщиной, незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Из частного дома шел дым, а взволнованная заявительница пояснила, что в помещении находится ее муж.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска старший лейтенант полиции Константин Осипов и участковый уполномоченный отделения УУП и ПДН лейтенант полиции Максим Егоров, несмотря на сильную задымлённость, поспешили зайти в дом. Некоторое время стражи правопорядка звали хозяина дома, но тот не отзывался. В это время из дальней комнаты раздался мужской кашель. «Так как дом был весь заволочён плотным и едким дымом из-за тлеющих вещей, видимость была очень плохая и мы стали двигаться, ориентируясь на звук, - вспоминает Константин Осипов. - Нашли мужчину на кухне, но он наотрез оказывался выйти наружу. Мы взяли мужчину за руки, и, подняв с пола, вывели на улицу».

Полицейские передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. Медики оказали мужчине помощь, от госпитализации он отказался. Жена пострадавшего поблагодарила полицейских за спасение мужа. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, сообщает облМВД.