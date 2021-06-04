Пожару площадью 200 кв. метров в Самаре не дали перекинуться на соседние дома

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Полицейские вовремя оповестили граждан о пожаре и не дали огню перекинуться на соседние дома.

Возгорание частного домовладения произошло ранним утром. В то время жители садового товарищества Сорокины Хутора спали. Зарево с густым дымом заметили лейтенанты полиции Владимир Урицкий, Иван Елисеев и Рамиз Алиев - сотрудники 4 мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре, находившиеся на маршруте патрулирования. Они, не раздумывая, выдвинулись на место пожара, где увидели, что на одном из участков горит надворная постройка. Пламя быстро разгоралось и в любой момент могло перекинуться на соседние жилые дома, хозяева которых не подозревали об опасности.

Полицейские сообщили о возгорании в МЧС России по Самарской области. Параллельно они включили сирену на патрульном автомобиле, чтобы разбудить жильцов поселка. Один из сотрудников полиции перепрыгнул через забор на участок, чтобы оповестить хозяев, дом которых стоял в непосредственной близости от горящего строения.

Когда семьи были эвакуированы на безопасное расстояние, полицейские соединили несколько шлангов, подключив их к источнику воды, и с крыши постройки, расположенной на соседнем участке, приступили к тушению пожара.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные команды. В результате совместными усилиями удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Позже жители садового товарищества, в котором произошел пожар, обратились с благодарственным письмом в адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова со словами признательности сотрудникам патрульно-постовой службы полиции городского Управления МВД России: "Благодаря вовремя подоспевшей помощи удалось избежать жертв и уберечь значительную часть имущества от пожара. Мы очень благодарны сотрудникам полиции!".