Пожару площадью 200 кв. метров в Самаре не дали перекинуться на соседние дома

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область - в топ 10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ
Самарская область - в топ 10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ
Стала известна программа Фестиваля балета им. Шелест в октябре 2021 года в Самаре
Стала известна программа Фестиваля балета им. Шелест в октябре 2021 года в Самаре
Главными фотосимволами Самарской области оказались рога козы и вечерняя Ракета
Главными фотосимволами Самарской области оказались рога козы и вечерняя Ракета
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
Рассмотрение апелляции на введение конкурсного производства на ООО «Томет» затягивают
Рассмотрение апелляции на введение конкурсного производства на ООО «Томет» затягивают
В Тольятти устанавливают подозреваемых в краже обуви
В Тольятти устанавливают подозреваемых в краже обуви
Спецназовец из Самары стал серебряным призером Всероссийских соревнований Росгвардии по боксу на Кубок Победы
Спецназовец из Самары стал серебряным призером Всероссийских соревнований Росгвардии по боксу на Кубок Победы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожару площадью 200 кв. метров в Самаре не дали перекинуться на соседние дома

4 июня 2021 09:27
145
Пожару площадью 200 кв. метров в Самаре не дали перекинуться на соседние дома

Полицейские вовремя оповестили граждан о пожаре и не дали огню перекинуться на соседние дома.

Возгорание частного домовладения произошло ранним утром. В то время жители садового товарищества Сорокины Хутора спали. Зарево с густым дымом заметили лейтенанты полиции Владимир Урицкий, Иван Елисеев и Рамиз Алиев - сотрудники 4 мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре, находившиеся на маршруте патрулирования. Они, не раздумывая, выдвинулись на место пожара, где увидели, что на одном из участков горит надворная постройка. Пламя быстро разгоралось и в любой момент могло перекинуться на соседние жилые дома, хозяева которых не подозревали об опасности.

Полицейские сообщили о возгорании в МЧС России по Самарской области.  Параллельно они включили сирену на патрульном автомобиле, чтобы разбудить жильцов поселка. Один из сотрудников полиции перепрыгнул через забор на участок, чтобы оповестить хозяев, дом которых стоял в непосредственной близости от горящего строения.

Когда семьи были эвакуированы на безопасное расстояние, полицейские соединили несколько шлангов, подключив их к источнику воды, и с крыши постройки, расположенной на соседнем участке, приступили к тушению пожара.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные команды. В результате совместными усилиями удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Позже жители садового товарищества, в котором произошел пожар, обратились с благодарственным письмом в адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова со словами признательности сотрудникам патрульно-постовой службы полиции городского Управления МВД России: "Благодаря вовремя подоспевшей помощи удалось избежать жертв и уберечь значительную часть имущества от пожара. Мы очень благодарны сотрудникам полиции!".

 

Теги: пожар полиция

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ночью горел  расселенный двухэтажный дом на ул. Вилоновской
03 июня 2021, 14:38
Ночью горел  расселенный двухэтажный дом на ул. Вилоновской
К ликвидации пожара были привлечены 42 человека и 17 единиц  техникии. Происшествия
390
Причины пожара на «Волгоцеммаше» правоохранительные органы расследуют по просьбе "Комитета защиты "Тольяттиазота» от криминала"
02 июня 2021, 12:30
Причины пожара на «Волгоцеммаше» правоохранительные органы расследуют по просьбе "Комитета защиты "Тольяттиазота» от криминала"
Председатель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрий Сергунин обратился в федеральные правоохранительные органы с просьбой... Экономика
518
Полицейские обнаружили пожар между железнодорожными путями на станции Шентала
05 мая 2021, 10:56
Полицейские обнаружили пожар между железнодорожными путями на станции Шентала
Возгорание площадью 700 квадратных метров было ликвидировано совместно с прибывшими пожарными расчетами.
Происшествия
762
В центре внимания
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
4 июня 2021  11:36
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
40
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
4 июня 2021  11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
63
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
4 июня 2021  10:09
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
116
Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан.
3 июня 2021  20:42
Правительство Самарской области и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве
354
3 июня 2021  20:18
Правительство Самарской области и АНО «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве 
407
Весь список