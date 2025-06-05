В Самарской области полицейские нашли и вывели из леса заблудившегося грибника

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История со счастливым финалом произошла в Нефтегорском районе.

Около двух часов дня в Межмуниципальный отдел МВД России «Нефтегорский» поступил сигнал о том, что 48-летний мужчина заблудился в лесу между селами Ветлянка и Утевка. Он позвонил в полицию и рассказал, что пошел за грибами и сбился с пути. Звонивший описал место, откуда отправился на «тихую охоту».

На поиски гражданина незамедлительно отправились оперуполномоченный ОУР капитан полиции Вадим Ущаповский и старший специалист отделения по работе с личным составом капитан полиции Евгений Локтионов. Полицейские быстро определи примерное местонахождение потерявшегося, и в кратчайшие сроки грибника удалось найти. Он находился между селами Ветлянка и Утевка.

Оказалось, что грибник был приезжим. Мужчина рассказал, что, приехав в гости к своей матери, пошел за грибами. С самого утра он бродил по лесу и, свернув с проторенной тропы, окончательно потерял ориентацию.

Побродив несколько часов по незнакомым местам, он понял, что самостоятельно выбраться не сможет, и позвонил в дежурную часть. В ходе разговора выяснилось, что у мужчины есть проблемы со здоровьем, что, вероятно, и повлияло на его состояние и способность ориентироваться.

«Я хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции! Благодаря их оперативным и профессиональным действиям всё закончилось благополучно. Они в кратчайшие сроки нашли меня и довезли до дома. Я искренне благодарен им за помощь! Спасибо вам большое!» — поблагодарил полицейских мужчина.