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В Самарской области по вине водителей автобусов пострадали 55 человек

25 июля 2023 13:19
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В Самарской области по вине водителей автобусов пострадали 55 человек

В Самарской области сократилось число аварий, случившихся по вине водителей автобусов. Об этом 63.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.

— Основными видами ДТП являются столкновения, падения пассажиров, наезд на пешеходов. Причина — нарушения правил расположения автобуса на проезжей части, неправильный выбор дистанции, невыполнения требований обеспечения безопасности при начале движения. По вине водителей автобусов совершено 29 ДТП (что на 9,4% меньше аналогичного периода прошлого года), в которых 55 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести, — рассказали в ГИБДД.

 

Теги: Городской транспорт ДТП

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