В Самарской области пастух нашел патроны и сделал к ним ружье

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В середине октября текущего года сотрудники ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Красноармейскому району находились на маршруте патрулирования в селе Красноармейское. На остановке общественного транспорта полицейские обратили внимание на мужчину с большим черным пакетом в руках, который заметно занервничал при виде сотрудников полиции.

Инспекторы приняли решение досмотреть мужчину. В присутствии понятых сотрудники Госавтоинспекции обнаружили и изъяли из пакета предмет, похожий на ружье.

Сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является самодельным ружьем.

Во время опроса мужчина пояснил, что весной во время выпаса коров в листве обнаружил три охотничьих патрона, которые забрал с собой. Придя домой, он изготовил самодельное оружие и стал постоянно носить его с собой для отпугивания диких животных при пастьбе.

По данным полиции, местный житель 1969 года рождения ранее судим за угон автомобиля и незаконный оборот наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.