В Самарской области ожидают затопления 15 районов

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Во время весеннего половодья в Самарской области максимальные уровни воды ожидаются в пределах и выше нормы на 20–130 см. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— При интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка, Чагра. По прогнозу максимальных уровней весеннего половодья, возможно подтопление населенных пунктов в 15 районах области. Следует учесть, что предупреждение составлено по верхней границе прогноза, — сообщил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов.

Сейчас власти готовятся к паводку. Специалисты обследуют реки на предмет образования ледовых заторов, готовят пункты временного размещения населения, создают необходимый резерв продуктов питания и предметов первой необходимости, кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в зоне возможного подтопления, пишет 63.ру.

Впрочем, пока в Самарской области держатся морозы. Ожидается, что настоящая весна начнется на следующей неделе. Начнет активно таять снег.