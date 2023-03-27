В Самарской области отмечена рекордно теплая погода

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26 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Жарче всего было в Авангарде, Кинель-Черкассах и Аглосе. Температура воздуха на этих метеостанциях была на уровне 19,4 и 19,6 градуса, побив рекорды 1990 и 2008 годов.

— В Самаре было 18,6 градуса, чтобы выше предыдущего максимума от 2008 года на 2,4 градуса. В Тольятти зафиксировали 18,7 градуса. В Сызрани — 18,9 градуса. Там также были побиты рекорды 2008 года, — рассказали синоптики.

В ближайшие дни в Самарской области также будет достаточно тепло. Но впоследствии ожидается похолодание, пишет 63.ру.