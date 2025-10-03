Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области обезврежена группировка, специализирующаяся на обналичивании денег и выводе их за пределы РФ

3 октября 2025 13:43
229
В Самарской области обезврежена группировка, специализирующаяся на обналичивании денег и выводе их за пределы РФ

УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность членов ОПС «Юшина-Павловского», специализирующегося на обналичивании денежных средств и выводе их за пределы Российской Федерации в особо крупном размере.

Установлено, что участники преступного сообщества за период с января 2015 г. по август 2019 г. вывели из-под финансового и налогового контроля государства свыше 22 млрд рублей, что нанесло значительный ущерб экономической безопасности Российской Федерации.

В августе 2019 г. противоправная деятельность ОПС пресечена сотрудниками УФСБ. На основании легализованных Управлением результатов оператино-разыскной деятельности СУ УМВД России по г. Самаре в отношении 2 лидеров и 4 участников ОПС возбуждены уголовные дела по ст.ст.210, 159, 172, 174.1, 187, 193.1 УК России.

Приговором Ленинского районного суда г. Самары от 30.01.2024 лидеры и участники ОПС осуждены по инкриминируемым им статьям УК России с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы от 7 до 20 лет.

На решение суда первой инстанции обвиняемыми была подана апелляционная жалоба. В связи с чем, 02.10.2024 уголовное дело поступило в Самарский областной суд для рассмотрения жалоб и апелляционного представления участников процесса.

29.09.2025 коллегия Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты, освободила одного из лидеров от наказания по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК России за исключением сроков давности, в связи с чем, ему снижен срок на 3 месяца. В оставшейся части приговор Ленинского районного суда г. Самары от 30.01.2024 оставлен без изменений и вступил в законную силу.

