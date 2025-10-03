В Самарской области обезврежена группировка, специализирующаяся на обналичивании денег и выводе их за пределы РФ

229

УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность членов ОПС «Юшина-Павловского», специализирующегося на обналичивании денежных средств и выводе их за пределы Российской Федерации в особо крупном размере.

Установлено, что участники преступного сообщества за период с января 2015 г. по август 2019 г. вывели из-под финансового и налогового контроля государства свыше 22 млрд рублей, что нанесло значительный ущерб экономической безопасности Российской Федерации.

В августе 2019 г. противоправная деятельность ОПС пресечена сотрудниками УФСБ. На основании легализованных Управлением результатов оператино-разыскной деятельности СУ УМВД России по г. Самаре в отношении 2 лидеров и 4 участников ОПС возбуждены уголовные дела по ст.ст.210, 159, 172, 174.1, 187, 193.1 УК России.

Приговором Ленинского районного суда г. Самары от 30.01.2024 лидеры и участники ОПС осуждены по инкриминируемым им статьям УК России с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы от 7 до 20 лет.

На решение суда первой инстанции обвиняемыми была подана апелляционная жалоба. В связи с чем, 02.10.2024 уголовное дело поступило в Самарский областной суд для рассмотрения жалоб и апелляционного представления участников процесса.

29.09.2025 коллегия Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты, освободила одного из лидеров от наказания по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК России за исключением сроков давности, в связи с чем, ему снижен срок на 3 месяца. В оставшейся части приговор Ленинского районного суда г. Самары от 30.01.2024 оставлен без изменений и вступил в законную силу.