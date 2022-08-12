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В Самарской области моторка врезалась в берег

12 августа 2022 11:04
148
В Самарской области моторка врезалась в берег

В Самарской области произошло происшествие на реке Большой Кинель.

— 11 августа в 21:20 поступило сообщение о том, что на реке Большой Кинель в районе населенного пункта Кинель-Черкасский моторная лодка столкнулась с берегом. В ней в этот момент находились 3 человека, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным пресс-службы оперативного ведомства, все трое мужчин получили травмы. Их госпитализировали в Отрадненскую районную больницу. Характер повреждений не уточняется, пишет 63.ру.

Теги: ЧП

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