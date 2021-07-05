В Самарской области машина врезалась в дорожный знак и переворачивается в кювет

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4 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 23:53 в п. Заливной Богатовского района. Водитель 1988 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигался на автомобиле «Лада Гранта» по ул. Дорожной в сторону ул. Песочной. В районе дома № 2 по ул. Дорожной, он не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением автомобиля, вследствие чего допустил наезд на дорожный знак, с последующим опрокидыванием в левый кювет. В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает облМВД.