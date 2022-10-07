В Самарской области лось застрял в оросительном канале

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В Самарской области спасли молодого лося. Об этом сообщили в департаменте охоты региона. Сотрудники ведомства предоставили видео.

— В четверг, 6 октября, около 11 часов от жителей Ставропольского района поступило сообщение, что в оросительный канал в районе сел Ягодное и Луначарский попал лось. На спасение животного направили егерей, — рассказали в департаменте.

Оказалось, что лось запрыгнул в канал, а вылезти оттуда сам не смог. Чтобы помочь ему, соорудили деревянный трап, по которому животное самостоятельно вылезло из канала и убежало восвояси, пишет 63.ру.