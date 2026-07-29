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В Самарской области количество киберпреступлений снизилось на 22 %

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В Самарской области количество киберпреступлений снизилось на 22 %

В министерстве цифрового развития и связи Самарской области прошел круглый стол «Противодействие мошенничеству в сети Интернет: состояние проблемы, новые схемы и меры противодействия», пишет Самара-АиФ.

На мероприятии присутствовали представители ГУ МВД России по Самарской области, Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России и сотрудники министерства.

С приветственным словом обратился врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов. Он обозначил ключевые тенденции по ситуации с мошенничеством в сети Интернет, в том числе и на территории Самарской области, и выделил аспекты, на которые стоит обратить внимание в дальнейшей работе.

«Методы мошенничества постоянно совершенствуются, и сейчас злоумышленники все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта. Чтобы противостоять им, необходим комплексный подход. Нам с вами важно уделять достаточно внимания обучению и информированию граждан Самарской области, поскольку человеческий фактор остаётся ключевой точкой входа для киберпреступников», — подчеркнул руководитель ведомства.

Представитель ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча отметил, что государственные меры по защите граждан от киберпреступлений дают свои положительные результаты. Благодаря принятым законодательным мерам количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, снижается. Так, например, в Самарской области количество киберпреступлений снизилось на 22%.

Однако структура преступлений меняется очень быстро, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. И сегодня практически каждое третье преступление в регионе совершено с помощью информационных технологий. Проблема продолжает оставаться актуальной.

С этим согласились и коллеги из Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России. На сегодняшний день Банк России активно работает над повышением финансовой грамотности населения. Эта работа ведётся системно и охватывает разные возрастные группы и категории граждан. Так, например, бесплатные просветительские проекты Банка России помогают, в том числе, научиться противостоять мошенникам. Для взрослых разработан курс «Практичные финансы: от знаний к действиям». Для студентов и молодежи есть платформа «Финтрек», где эксперты рассказывают, как распознать мошенничество и защититься от дропперства. Есть также онлайн-уроки для школьников и старшего поколения. Обучение на реальных примерах и жизненных ситуациях помогает жителям региона сформировать устойчивые навыки безопасного финансового поведения.

Регулятор также выпускает информационные карточки, буклеты, листовки, в том числе по противодействию кибермошенникам и нелегальным участникам рынка.
В заключение встречи Юрий Симонов призвал коллег усилить совместную работу по борьбе с киберпреступностью в регионе, объединить ресурсы и внедрять лучшие практики, а также проводить совместные мероприятия.

Повышение финансовой и цифровой грамотности, защита граждан от мошенничества в цифровой среде соответствуют целям и задачам национального проекта «Экономика данных», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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