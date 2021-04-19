В Самарской области клещи уже начали кусаться

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В Самарской области стартовал сезон клещей. Впрочем, общественные пространства не спешат обрабатывать от вредителей. Представители "Парков Самары" рассказали о том, когда начнутся эти работы.

Согласно данным ведомства, обрабатывать парки от клещей начнут на следующей неделе - с 26 по 30 апреля - в период благоприятной погоды.

С начала 2021 года в Самарской области от укуса клещей пострадали уже 4 человека. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, один случай зарегистрирован на территории загородного частного участка, еще три - в других местах. Ни одного случая заболевания вирусным энцефалитом или клещевым боррелиозом выявлено не было, пишет ПроГородСамара.