В Самарской области из-за ураганного ветра пострадал ребенок

О последствиях непогоды рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В результате падения деревьев пострадали 5 местных жителей. Четыре человека - 55-летняя женщина, 39-летний и 28-летний мужчины, а также 15-летний мальчик были госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2. 64-летней женщине провели обследования и направили на лечение по месту жительства.



Всего в Самарской области в понедельник упало 24 дерева. 23 из них - в Тольятти и 1 - в Приволжском районе. Кроме того, на территориях этих образований пострадали легковые автомобили - 11 и 4 соответственно.



Cпециалисты оценивают полученные повреждения и занимаются ликвидацией последствий урагана. Все ЧП находятся на контроле у прокуратуры.



Накануне в регионе объявляли оранжевый уровень погодной опасности, пишет Сова.