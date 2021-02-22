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В Самарской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку
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В Самарской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку

22 февраля 2021 13:02
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В Самарской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку

О ней ничего не известно уже больше суток.

Как сообщили волонтёры ДПСО "Лиза Алерт", в Самаре в субботу, 20 февраля, пропала 12-летняя девочка. О том, где она находится, неизвестно с позавчерашнего дня.

Родственники указали приметы девочки: рост 160 см, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы, карие глаза.

В день пропажи была одета в джинсовую куртку с белым меховым воротником, черные джинсы и кроссовки темно-коричневого цвета, сообщает ГТРК Самара.

Всех, кто может обладать какой-либо информацией по поводу местонахождения девочки, просят сообщать по телефонам +79370734189 (Татьяна), +7-909-323-39-53 (Андрей), также по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: Поисковый отряд  "Лиза Алерт"

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