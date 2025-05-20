В Самарской области хотели подкупить судебного пристава

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К сотруднику Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обратился житель региона с просьбой совершить противоправные действия в виде незаконного снятия ареста со счета. Сделать это судебный пристав должен был за «вознаграждение». Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

Отделом собственной безопасности совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самаркой области противоправные действия пресечены. При попытке передать денежные средства взяткодатель задержан сотрудниками полиции.