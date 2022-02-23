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В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля

23 февраля 2022 11:17
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В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля

Представители регионального межведомственного оперативного штаба Самарской области провели контрольный осмотр и проверку готовности пунктов временного размещения для встречи прибывающих в регион жителей ДНР и ЛНР.

В настоящее время для ПВР определены ресурсы баз отдыха разных муниципалитетов, не задействованные в настоящий момент в организации смен для жителей губернии – это «Кинель-Черкасский санаторий «Колос», лагерь «Космос-2», БО «Дубки» и БО «Волжанка». В ПВР подготовлено все для встречи женщин с детьми, в том числе с грудничками, граждан пожилого возраста. Организованы пункты оказания медпомощи, будут проведены плановые медицинские осмотры, тестирование на COVID-19, оказана юридическая помощь, консультации по социальным мерам поддержки. Для лиц трудоспособного возраста предусмотрена возможность временного устройства на работу, в каждом ПВР будет развернут мобильный пункт центра занятости.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева отметила, что в ПВР семьям, пожилым людям, детям будет оказана вся необходимая поддержка, предусмотрена возможность оформления на месте и единовременных социальных выплат. «Мы выезжали в каждый ПВР, чтобы еще раз все лично пройти, проверить, переговорить с персоналом, насколько всё и все готовы. Проверяли такие стандартные вещи, базовые, как места проживания, места, где люди будут принимать пищу, как организуют досуг. И безусловно очень волнительно и трепетно относимся к моменту встречи», - отметила Регина Воробьева.

В настоящее время Самарская область готова принять порядка 1000 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. Прибытие железнодорожного состава ожидается 24 февраля. По предварительной информации почти половина прибывающих - это дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей. Для людей, временно оставивших свои дома, спасая жизни и семьи, будет оказана вся необходимая помощь. Для этих целей выделяются средства федерального бюджета, посильная помощь идет из внебюджетных источников, общественные организации, волонтеры, просто жители Самарской области проявляют высокую социальную ответственность и искреннее желание оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил слова благодарности своим землякам за сочувствие и отзывчивость, доброту, с которыми многие жители региона откликнулись, предложив свою помощь братскому народу. Накануне Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что гуманитарный груз из Самарской области был доставлен в Ростовскую область и в составе большой колонны от регионов России направляется в ДНР и ЛНР. 

Отдельно подчеркнем, что для всех прибывающих в регион из ДНР и ЛНР в составе организованной группы или самостоятельно начал работу телефон «горячей линии» министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по всем вопросам оформления мер социальной поддержки: 8 800 100 56 61.

 

Для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР открыт и специальный счёт.

Полное наименование: Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека

«ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ»

Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь»

Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215

Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара ИНН 7707083893

КПП 631602006

БИК: 043601607

ОГРН: 1027700132195

Корсчет: 30101810200000000607

расчетный счет (в рублях РФ)

№ 40703810654400001635

 

 

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