В Самарской области еще одну газовую компанию уличили в завышении цен на услуги по обслуживанию газового оборудования

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Как в среду, 30 октября, сообщили в Самарском УФАС, проверка показала, что компания СВГК применяет необоснованно завышенные цены на услуги по обслуживанию газового оборудования, не предоставляя адекватных экономических обоснований для таких тарифов. В этом в УФАС усмотрели нарушение по ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).

Ранее к аналогичным выводам в УФАС пришли по итогам проверок в отношении компаний «Юг-Газ», «Самарагаз» и «Газпром газораспределение Самара», пишет СитиТраффик.

