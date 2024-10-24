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Для эффективной борьбы с рынком нелегального табака необходимо дестимулировать контрабанду из стран ЕАЭС. Не менее важны жесткие меры в отношении нарушающих закон торговых точек и интернет-площадок. Такие мнения были озвучены на круглом столе на тему: «Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России, Волгоградской области и регионов Поволжья». Мероприятие состоялось при поддержке Общественной палаты Волгоградской области.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции за второй квартал 2024 года, доля нелегального оборота табака в России составляет 11,7% в пересчете на население. В Приволжском федеральном округе доля нелегального оборота табака достигает 9,9%. А в Самарской области доля нелегального оборота табака в этом году выросла до 14,6%. По итогам 2023 года она составляла 10,5%. Увеличение доли обусловлено ростом в 2,5 раза в структуре потребления нелегального табака пачек с поддельными акцизными марками, объясняет директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина. Кроме того, в полтора раза в регионе увеличился нелегальный ввоз из стран дальнего зарубежья и в два раза увеличился нелегальный ввоз из стран ЕАЭС.

По ее словам, минимальные потери федерального бюджета от нелегального оборота табака составили в 2023 году 99,21 млрд рублей. А в первом полугодии 2024 года – 50,44 млрд рублей. В ПФО минимальные потери за этот же период составили 7,63 млрд рублей.

Начальник Управления контроля за продукцией в обороте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Андрей Пучковский указал на несовершенства сегодняшней системы регулирования табачного рынка. Так, его ведомство не может отреагировать на торговую точку, которая осуществляет деятельность через интернет или с помощью стихийной продажи. «Мы отвечаем только за тех субъектов, которых видно в системе маркировки и других легально существующих, которые еще не вошли в систему маркировки», - говорит он.

«К сожалению, нас не могут услышать сегодня ни министерства, которые защищают бизнес, ни Генпрокуратура. Если вы нам напишите, что там вагон нелегального табака мы никаких мер не можем принять кроме профилактики – это настолько странно и абсурдно таким образом защищать нелегальный бизнес в ущерб легальному и перенастроить эту систему не удается уже в течение года», - заявил Пучковский.

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Южному федеральному округу Юрий Боровской в своем выступлении сказал о том же: «Мы работаем с лицензиатами, а нелегальный рынок – где-то в гаражах, это не наша тема. Мы не понимаем, как туда выйти; никакой статистики и информации о нем у нас нет».

Первопричина существующего нелегального рынка табака - в разных ставках акцизов внутри ЕАЭС, заявила заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Виолетта Калмыкова. Гармонизация ставок уже давно ведется, однако принятый на сегодня диапазон отклонений от индикативной ставки акциза на сигареты в рамках Соглашения о гармонизации на 20% в большую или меньшую сторону сохраняет экономические стимулы для контрабандистов, считает менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин. В этой связи в России нужна умеренная акцизная политика.