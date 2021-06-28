В Самарской области человек погиб в ДТП со скорой

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Машина скорой медицинской помощи, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в городе Отрадном Самарской области, в результате один человек погиб, ещё пятеро пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Сегодня, 27 июня в Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и "КамАЗа". В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек. Все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО "Отрадненская ЦРБ", им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по итогам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям лиц. Кроме того, ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль, отметили в ведомстве. Позднее в прокуратуре сообщили, что число пострадавших возросло до шести, сообщает РИА Новости. На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор Отрадного Вадим Лошкарев, добавили в пресс-службе.