В Самарской области была уничтожена партия печеночного паштета, зараженного африканской чумой свиней

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На бездействие областного департамента ветеринарии Управление Россельхознадзора по Самарской области направило требование об уничтожении не безопасной в ветеринарном отношении продукции, зараженной африканской чумой свиней. По информации, полученной Управлением Россельхознадзора на территории Республики Башкортостан в ходе лабораторных исследований, был выявлен геном возбудителя африканской чумы свиней в животноводческой продукции производства г. Белгород. Партия паштета была поставлена на территорию Башкирии из Кинеля.

В целях принятия мер по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней, Россельхознадзором в адрес департамента ветеринарии дважды направлялись соответствующие требования, однако каких-либо действенных мер предпринято не было. И только после направления Управлением Россельхознадзора по Самарской области требования в адрес АО «Торговый дом «Перекрёсток» по изъятию из оборота и утилизации указанной продукции, партия паштета объемом 30 кг была утилизирована путем сжигания на утилизационном заводе в п. Дубовый Умет, под контролем представителя Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Ситуация с АЧС в Самарской области в 2020 году была сложная, за год на территории губернии было зафиксировано в общей сложности 147 случаев африканской чумы свиней, в этом году зарегистрировано три случая АЧС: в январе 2021 года от заболевания погибли кабаны на территории охотничьих угодий в Приволжском районе, также был обнаружен труп кабана на территории боеприпасного испытательного полигона в Чапаевске. Третий случай касается обнаружения вируса АЧС в вышеуказанной партии печеночного паштета из Белгородской области.