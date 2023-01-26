В Самарской области 26 января 2023 года сошли с рельсов 4 вагона

197

ЧП на железной дороге. В Самарской области с рельсов сошли вагоны грузового поезда.

Это произошло в среду, 26 января, в 5:10 по московскому времени на втором пути станции Тургеневка. Как сообщили в транспортной прокуратуре, с рельсов сошли три вагоны-платформы и один порожний вагон.

«В результате происшествия опрокидывания вагонов не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, пишет ГТРК Самара.

На месте схода работают восстановительные поезда со станций Безымянка и Абдулино. Задержек движения поездов нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», - добавили в ведомстве.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура