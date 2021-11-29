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В Самаре женщина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет 120 иностранцев

29 ноября 2021 11:57
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В Самаре женщина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет 120 иностранцев

Отделом дознания ОП №3 Управления МВД России по г. Самаре завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении женщины 1977 года рождения, обвиняемой в совершении более сотни эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Факт нарушения миграционного законодательства выявили в ходе проверочных мероприятий сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. Из собранных материалов следует, что на протяжении нескольких месяцев текущего года ранее не судимая местная жительница незаконно поставила на миграционный учет по месту своего проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Мичурина, более 120 граждан ближнего зарубежья.

Участковые уполномоченные полиции установили, что женщина не предоставляла зарегистрированным помещение для проживания. Данные факты подтверждены собранными доказательствами, в том числе опросами соседей.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

 В ходе опроса женщина свою вину признала в полном объеме и пояснила, что услугу оказывала за денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП №3 УМВД России по г. Самаре  уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» с обвинительным заключением в отношении жительницы Самары направлено в Советский районный суд г. Самары для принятия решения по существу дела.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВ

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