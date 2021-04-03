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В Самаре завысили количество снега, вывозимого на полигоны

3 апреля 2021 10:43
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В Самаре завысили количество снега, вывозимого на полигоны

Прокуратура г. Самары признала законным возбуждение следователями уголовного дела в отношении сотрудников МП г.о. Самара «Благоустройство» по факту вывоза снега с улиц г. Самары.

По версии следствия, лица из числа сотрудников муниципального предприятия г.о. Самара «Благоустройство», мошенническим путем завысили тоннаж вывозимого с территорий Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского внутригородских районов г.о. Самара снега на подконтрольные полигоны, в целях утилизации.

Предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 2 000 000 рублей.

За крупное мошенничество с использованием служебного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ход расследования уголовного дела взят прокуророй города Самары на контроль, сообщает облпрокуратура.

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