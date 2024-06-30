В Самаре закрыли нелегальную переправу

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В субботу, 29 июня, в Самарской области прошел рейд. На охоту за нарушителями в акватории Волги и Самары вышли представители Куйбышевской транспортной прокуратуры и инспекторы ГИМС.

— Нам удалось выявить катер, на котором осуществлялась незаконная коммерческая деятельность по перевозке пассажиров. Чтобы пресечь это, плавсредство отбуксировали на штрафстоянку. Капитана же могут привлечь к административной ответственности по статье «Осуществление незаконной предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», — заявили представители надзорного ведомства.

Только в 2024 году сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выявили больше 140 нарушений в сфере безопасности перевозок. К административной ответственности привлекли девять лиц. А вот инспекторы ГИМС же выявили и привлекли к ответственности больше 250 нарушителей, пишет 63.ру