В Самаре зафиксирован конфликт между водителем и пассажиром маршрутного автобуса

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет и СМИ сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области выявлена публикация с видеозаписью, на которой зафиксирован конфликт между водителем и пассажиром маршрутного автобуса областного центра. Сотрудниками самарской полиции установлены участники конфликтной ситуации.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает СУ СКР по Самарской области.