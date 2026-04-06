В Самаре пройдет презентация издания «Космические первопроходцы»

7 апреля 2026 г. в 13.00 на площадке библиотечного коворкинга Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (16 корпус) пройдет презентация издания Редакционного совета Общественной палаты Самарской области «Космические первопроходцы».

«Автор книги – Валентина Владимировна Полетаева, опираясь на личные воспоминания и рассказы непосредственных участников описанных событий, в мельчайших подробностях рассказала о подготовке к победному апрелю 1961 года и о встрече Юрия Алексеевича Гагарина и пионеров отряда космонавтов на гостеприимной куйбышевской земле. Уверен, что книга будет с большим интересом воспринята нашими читателями», – отметил автор проекта, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский.

