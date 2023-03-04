В Самаре задержанный росгвардейцами подозреваемый в магазинной краже находился в розыске

76

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. Дежурный сообщил стражам правопорядка, что в крупном супермаркете сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно поспешили на помощь.

К прибывшим стражам правопорядка обратились сотрудники магазина, расположенного на улице Аэродромной. Они пояснили, что один из посетителей пытается украсть товар. Патрульные задержали правонарушителя.

Проверив личность мужчины 1985 года рождения по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что, к тому же он находится в местном розыске. С середины февраля полицейские искали жителя региона как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.