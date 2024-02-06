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В Самаре задержан курьер, забравший у пенсионера 1,5 млн

6 февраля 2024 12:19
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В Самаре задержан курьер, забравший у пенсионера 1,5 млн

29 декабря 2023 года, в полицию обратился местный житель 1941 года рождения и сообщил, что у него обманным путем похитили сбережения – 1,5 миллиона рублей.

В ходе опроса потерпевшего сотрудники полиции выяснили, что днем на сотовый телефон ему позвонил неизвестный и сообщил, что его супруга стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек, а сама женщина находится в больнице. Звонивший сообщил собеседнику, что жене срочно необходимы денежные средства «для решения проблем». Доверившись, растерянный пенсионер выполнил условия незнакомца: подготовил нужную сумму, вещи для супруги, а также под диктовку написал заявления в нескольких экземплярах и передал сумку приехавшему к ему домой незнакомцу.

Примерно через 20 минут пожилому самарцу на телефон поступил звонок от супруги, которая сообщила, что в аварию не попадала.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, выяснили пути передвижения злоумышленника. Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре в течение суток установили личность и местонахождение мужчины, забравшего у пенсионера деньги.  Оперативники задержали злоумышленника на территории областного центра.    

Местный житель 1984 года рождения пояснил полицейским, что нашел объявление о подработке в сети Интернет. Работодатель пообещал заработок и уточнил, что его обязанность – забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчётные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Мужчина сообщил, что перед тем, как получить первое задание, он передал персональную информацию «работодателю»: сфотографировался со своим паспортом, а также записал видео в режиме «селфи» на фоне номера своей квартиры и адресной таблички на доме.

Ранее не судимый мужчина также рассказал следователям, что догадался о противоправности своих действий в момент перевода денег, но, несмотря на это, решил выполнить задание, чтобы получить обещанное вознаграждение – 40 000 рублей. Позже денежные средства он вернул потерпевшему и пообещал принять меры к полному возмещению причиненного материального ущерба, сумма которого составила 1,5 миллиона рублей. В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемого на сумму почти 2 миллиона рублей в целях возмещения ущерба.

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что в случае, если вам позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ваш родственник попал в беду, указывают сумму за благополучное разрешение ситуации, представляются сотрудниками правоохранительных органов, то, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственникам, от имени которого или о котором идет речь. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам!

 

Теги: Мошенники

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