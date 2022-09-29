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В Самаре задержали водителя большегруза с поддельными правами

29 сентября 2022 09:32
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В Самаре задержали водителя большегруза с поддельными правами

Гражданин одной из соседних республик заказал и приобрел через Интернет документ на право управления большегрузом.

В три часа утра на 43 километре Красноглинского шоссе в Самаре сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя седельного тягача «Renault T» с полуприцепом.

В ходе административной процедуры житель Москвы 1997 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен комбинированным способом: серийная нумерация выполнена способом цветной электрофотографии и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки. Также эксперты обнаружили имитацию и отсутствие элементов защиты, предусмотренной законодательством.

По данным полицейских, ранее водитель одного из обществ с ограниченной ответственностью к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение заказал и приобрел через Интернет.

Отделом дознания ОП №8 Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

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