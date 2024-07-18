В Самаре задержали двух напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева

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В Самаре сотрудники полиции задержали двух участников конфликта, который произошел 18 июля с участием депутата Госдумы Михаила Матвеева. Сейчас идут оперативные мероприятия по задержанию третьего. ЧП прокомментировали в МВД России.

— Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Самаре, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, депутат сообщил о нападении на него группы иностранцев в Самаре. Он рассказал, что ему рассекли голову, пока он пытался разнять драку, пишет Самара-КП.