В Самаре за проезд на красный привлекли к ответственности водителя маршрутного автобуса

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Нарушение в ходе мониторинга выявили полицейские на видео, размещенном в социальной сети.

В Самаре полицейскими в ходе оперативно проведенной проверки по результатам мониторинга социальных сетей установлена личность 50- летнего водителя маршрутного автобуса Peugeot Traveller, допустившего проезд на красный сигнал светофора.

Местный житель признался, что не заметил переключения светофора на красный сигнал, выразил искреннее раскаяние в содеянном и заверил сотрудников Госавтоинспекции в том, что будет более внимателен к выполнению своих профессиональных обязанностей.

За нарушение ПДД РФ, предусмотренное ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, водителю должностными лицами Госавтоинспекции назначен административный штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе профилактической беседы полицейские акцентировали внимание нарушителя на его ответственности не только за собственную безопасность, но и за жизнь и здоровье пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о необходимости строго соблюдать правила проезда регулируемых перекрестков и руководствоваться сигналами светофора. Любое нарушение ПДД создает угрозу не только для самого водителя, но и для всех участников дорожного движения.