В Самаре выявлен факт фиктивной регистрации иностранцев

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В Самаре в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов получили от жителей информацию, что 41-летний житель Советского района по месту своей регистрации в квартире дома на улице Советской Армии за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет 7 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Сотрудники полиции проверили полученную информацию, опросил очевидцев, приобщил к материалам документы из МФЦ.

Отделом дознания ОП №3 Управления МВД России по городу Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Полицейскими установлено, что житель Самары предупреждался об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.