В Самаре введут особый противопожарный режим

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С 1 апреля самарцев ждут новые ограничения. Соответствующее постановление подписала мэр города Елена Лапушкина.

— На семь месяцев, до 31 октября, в Самаре вводится особый противопожарный режим. В это время в городе запрещено разводить костры. Нельзя жечь траву, листву и мусор даже на своих участках, запускать небесные фонарики. При установлении IV–V классов пожарной опасности введут запрет на посещение лесов. В городе должны скосить всю сухую траву и тростник, в том числе в поймах рек, и проложить противопожарные полосы рядом с лесами. Чиновники районных администраций и муниципальных учреждений вместе с добровольными пожарными дружинами должны будут патрулировать леса, — следует из постановления.

В районе поселка Рубежный сделают дополнительный пожарно-спасательный пост для безопасности детских лагерей «Заря», «Арго» и «Авангард-Самара». Кроме того, на эти семь месяцев запретят въезд авто во все самарские парки, за исключением машин для уборки мусора и обслуживания территории.

Интересно, что ранее ввести особый режим хотели с 15 апреля. Но видимо, ранняя весна в Самаре внесла свои коррективы. Введут противопожарный режим и в области. Как правило, он предусматривает введение запретов на въезд в лес, разжигание костров и проведение фейерверков, пишет 63.ру.