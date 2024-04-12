В Самаре введен режим повышенной готовности из-за оползня на Зауральской

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Постановлением администрации Красноглинского о района Самары введен режим повышенной готовности в связи с оползнем на улице Зауральской в непосредственной близости от жилых домов.

В администрации определены меры по информированию жителей, ограждению опасной территории, обесточиванию. Организован мониторинг прохождения оползня.

Прокуратура Красноглинского района Самары проводит проверку для выяснения причин и условий, способствовавших сходу грунта, по её результатам будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Также районная прокуратура координирует деятельность органа местного самоуправления, ответственных служб для предотвращения негативных последствий для горожан, пишет АиФ Самара.

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