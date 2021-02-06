В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом младенца

95

В настоящее время самарская прокуратура проводит проверочные мероприятия, направленные на установление причин из-за которых малыш 5 месяцев оказался отравлен угарным газом.

В результате данных обстоятельств было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали уполномоченные лица, из числа ответственных за чистку и уборку помещений, в том числе и вентиляции.

Само ЧП случилось в ночь с 29 на 30 ноября прошлого года в доме по ул. Ново-Садовая. Малыш был направлен в больницу, мама от медицинских услуг отказалась.

Как оказалось, причиной данного происшествия стало несоблюдение условий по контролю и исполнению обязательств, направленных на проверку вентиляции и дымоходов, пишет ПроГородСамара.

Фото pixabay.com