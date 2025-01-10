В Самаре водитель врезался в снежный вал и металлическое ограждение

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9 января на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 19:20 час. в Кировском районе Самары. 57-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по улице Арена 2018 со стороны улицы Дальней в сторону улицы Демократической. В пути следования возле дома №57 допустил наезд на снежный вал и металлическое ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось. Управлявший автомобилем мужчина находится в больнице, а его пассажиру - 64-летней женщине назначено амбулаторное лечение.