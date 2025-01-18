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В Самаре водитель сбил ребенка на линии тротуара

18 января 2025 11:31
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В Самаре водитель сбил ребенка на линии тротуара

17 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе г. Самары в 18:30. Водитель 1983 г.р., управляя автомобилем LADA Vesta,  двигался во время снегопада. Напротив д. 183 по ул. Цеховая, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 г.р., который переходил проезжую часть ул. Цеховая по линии тротуара. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения получил, ему назначено амбулаторное лечение. 

Теги: ДТП

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