В Самаре водитель сбил малышку на самокате

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2 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.



Так, в Самаре в 13:35 час. 37-летний водитель, управляя автомобилем Grand Cherokee, в районе д. 21 по ул. Красноармейская допустил наезд на 3-летнюю девочку, которая в сопровождении мамы переезжала проезжую часть ул. Садовая на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным сотрудников ГИБДД, в действиях водителя усматриваются признаки нарушения п.14.1 ПДД РФ. В результате аварии малышка с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.