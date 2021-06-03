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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водитель сбил малышку на самокате

3 июня 2021 13:08
64
В Самаре водитель сбил малышку на самокате

2 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. 

Так, в Самаре в 13:35 час. 37-летний водитель, управляя автомобилем Grand Cherokee, в районе д. 21 по ул. Красноармейская допустил наезд на 3-летнюю девочку, которая в сопровождении мамы переезжала проезжую часть ул. Садовая на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным сотрудников ГИБДД, в действиях водителя усматриваются признаки нарушения п.14.1 ПДД РФ. В результате аварии малышка с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.

Теги: ДТП с детьми ЧП с детьми

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