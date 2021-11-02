В Самаре водитель сбил маленького пешехода

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Еще одно ДТП 1 ноября произошло в 15:30 в Самаре. Водитель 1983 года рождения, который в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз, двигался на автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado» по ул. Отважной со стороны ул. Высоковольтной в направлении ул. Дыбенко. В районе дома № 27 «Б» по ул. Отважной он сбил несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, который вышел из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП, пострадавшего мальчика доставили в ближайшее медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение.