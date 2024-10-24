В Самаре водитель сбил мальчика, который шел по велосипедной дорожке

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23 октября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:00 час. в Промышленном районе Самары. 42-летний мужчина, управляя средством индивидуальной мобильности, двигался по велосипедной дорожке со стороны улицы Жигулевской в сторону улицы Ново-Вокзальной. В пути следования возле дома №139 на Московском шоссе он допустил наезд на мальчика-пешехода, двигавшегося по велосипедной дорожке в попутном направлении. Пешеходу 2014 года рождения назначено амбулаторное лечение.