В Самаре в суд передано дело об ОПГ в местном Минздраве

181

Прокуратура г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона и еще трех лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2021 г. заместитель министра здравоохранения – руководитель департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения совместно с заместителем главного врача Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина и еще четырьмя лицами, в числе которых руководители двух коммерческих организаций, объединились в организованную преступную группу. Они создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании.

В результате фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам были заключены два контракта на общую сумму свыше 34 млн рублей. Ущерб от преступных действий превысил 9 млн рублей, которые участники преступной группы распределили между собой.

В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму более 65 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Руководители двух коммерческих организаций заключили соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. В настоящее время одному из предпринимателей вынесен обвинительный приговор, второе дело находится на рассмотрении в суде.

В июле текущего года заместитель министра здравоохранения области был осужден за получение взятки в особо крупном размере.