В Самаре в лесу взорвавшийся детонатор оторвал пальцы молодому человеку

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В больнице ему ампутировали всю кисть.

В Самаре в лесу на пересечении Волжского шоссе и улицы Демократической произошел необычный инцидент. 19-летнему жителю областного центра Юрию Лоскутову оторвало пальцы. Молодой человек рассказал 63.RU подробности происшествия. В больнице ему ампутировали всю кисть.

Пострадавший предполагает, что ему в руки попался промышленный детонатор.

По информации из открытых источников, электродетонатор промышленный — электродетонатор для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения. Используется в комбинации с теми видами взрывчатых веществ, чувствительность которых достаточна для приведения в действие электрическим импульсом. Изготавливается из алюминия. Предназначен для инициирования зарядов на земной поверхности, в шахтах и рудниках, неопасных по газу и пыли.

Сейчас молодой человек находится в медучреждении, его жизни ничего не угрожает. Возможно, из больницы его выпишут через неделю-полторы. Впереди непростое время — адаптация к новым реалиям, в которых ему придется жить дальше, и протез.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили 63.RU, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения 25 мая молодого человека в больницу.