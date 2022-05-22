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В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний велосипедист

22 мая 2022 11:35
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В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний велосипедист

В Самаре сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний велосипедист. По предварительным данным сотрудников ГИБДД в 14:55 час. 38-летний водитель (ранее к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался), управляя а\м LADA 219070 LADA GRANTA,  напротив дома № 141 по ул. Стара Загора допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде слева направо по ходу движения транспортного средства. Ребенок госпитализирован с травмой головы. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования».

Теги: ДТП

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