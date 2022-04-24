В Самаре тушили пожар в двухэтажном доме

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Вечером в субботу, 23 апреля, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Около 19:55 в двухэтажном доме по адресу Изыскательская, 179 вспыхнул пожар. Оказалось, что огонь горит в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома, — пояснили в экстренном ведомстве.

По предварительной информации, пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. Потушить его удалось в 20:39. На месте работали 82 сотрудника экстренных служб и 24 спецмашины.

В результате ЧП никто не пострадал и не погиб. Из дома эвакуировали одного жильца, пишет 63.ру.