В Самаре сварщик погиб, упав со стремянки

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В Самаре расследуют трагедию, разыгравшуюся ещё летом 2024 года в Промышленном районе. Мужчина погиб на рабочем месте. Теперь правоохранителям предстоит найти виновных.

— По факту гибели рабочего при выполнении ремонтных работ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, летом 2024 года электрогазосварщик выполнял ремонтные работы на объекте и упал со стремянки, пишет 63.ру.

Следователи подозревают сотрудников управляющей организации, на объекте которой работал сварщик, в несоблюдении требований по охране труда.

— Назначены экспертизы, изъята документация, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — рассказали в региональном СУ СК РФ.